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Хачанов проиграл Тиму в полуфинале турнира в Пекине

5 октября 2019, 15:02
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Российский теннисист Карен Хачанов в полуфинале турнира в Пекине проиграл австрийцу Доминику Тиму со счетом 6:2, 6:7 (5:7), 5:7. В финале Тим сыграет с победителем в паре Стефанос Циципас (Греция) — Александр Зверев (Германия).

Пекин (Китай)

Турнир ATP China Open

Призовой фонд 3 515 225 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Доминик Тим (Австрия, 1) — Карен Хачанов (Россия, 4) — 2:6, 7:6 (7:5), 7:5

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/beijing/2019/1/2/

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