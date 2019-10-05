Хачанов проиграл Тиму в полуфинале турнира в Пекине
5 октября 2019, 15:02
Российский теннисист Карен Хачанов в полуфинале турнира в Пекине проиграл австрийцу Доминику Тиму со счетом 6:2, 6:7 (5:7), 5:7. В финале Тим сыграет с победителем в паре Стефанос Циципас (Греция) — Александр Зверев (Германия).
Пекин (Китай)
Турнир ATP China Open
Призовой фонд 3 515 225 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Доминик Тим (Австрия, 1) — Карен Хачанов (Россия, 4) — 2:6, 7:6 (7:5), 7:5
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