Хачанов проиграл Джоковичу и вслед за Рублевым вылетел с турнира в Дубае

Россиянин Карен Хачанов не смог пробиться в полуфинал турнира в Дубае. В 1/4 финала он уступил первой ракетке мира Новаку Джоковичу — 2:6, 2:6. Матч длился 1 час 8 минут.

Ранее с турнира также на стадии четвертьфинала вылетел еще один представитель России Андрей Рублев, уступивший британцу Дэниэлу Эвансу.

Дубай (ОАЭ)

Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 794 840 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Новак Джокович (Сербия, 1) — Карен Хачанов (Россия, 7) — 6:2, 6:2