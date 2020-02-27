Хачанов проиграл Джоковичу и вслед за Рублевым вылетел с турнира в Дубае
27 февраля 2020, 20:37
Россиянин Карен Хачанов не смог пробиться в полуфинал турнира в Дубае. В 1/4 финала он уступил первой ракетке мира Новаку Джоковичу — 2:6, 2:6. Матч длился 1 час 8 минут.
Ранее с турнира также на стадии четвертьфинала вылетел еще один представитель России Андрей Рублев, уступивший британцу Дэниэлу Эвансу.
Дубай (ОАЭ)
Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 2 794 840 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Новак Джокович (Сербия, 1) — Карен Хачанов (Россия, 7) — 6:2, 6:2
Дополнительная информация: