Хачанов поднялся с девятого на восьмое место в рейтинге ATP
09:29
Россиянин Карен Хачанов поднялся с девятого на восьмое место в рейтинге ATP. Других изменений в первой десятке не произошло.
Даниил Медведев остался на четвертой позиции, Андрей Рублев поднялся с 33-й на 31 строчку.
Рейтинг АТР
Положение на 14 октября:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 9545 очков;
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9225;
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 6950;
4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 5920;
5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 5085;
6 (6). Александр Зверев (Германия) — 4425;
7 (7). Стефанос Циципас (Греция) — 3900;
8 (9). Карен Хачанов (Россия) — 2990;
9 (8). Кей Нисикори (Япония) — 2860;
10 (10). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2575...
31 (33). Андрей Рублев (Россия) — 1341.
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