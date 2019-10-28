Хачанов поднялся на восьмое место в рейтинге АТР, Медведев на четвертой позиции

Опубликована новая версия рейтинга АТР.

Первое место занимает серб Новак Джокович. Вторым идет испанец Рафаэль Надаль, третьим — швейцарец Роджер Федерер. На четвертом месте россиянин Даниил Медведев.

Еще один представитель России Карен Хачанов поднялся с девятой строчки на восьмую. Его соотечественник Андрей Рублев на 22-м месте.

Рейтинг АТР

Версия от 28 октября

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 9545 очков

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9225

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 6950

4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 5740

5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 5495

6 (6). Александр Зверев (Германия) — 4335

7 (7). Стефанос Циципас (Греция) — 3830

8 (9). Карен Хачанов (Россия) — 2830

9 (11). Маттео Берреттини (Италия) — 2705

10 (10). Роберто Баутиста Агут (Испания) — 2575

22 (22). Андрей Рублев (Россия) — 1606