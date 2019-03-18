Хачанов поднялся на 52 место в чемпионской гонке АТР

Опубликована обновленная версия чемпионской гонки АТР. Лидирует по-прежнему сербский теннисист Новак Джокович.

Россиянин Даниил Медведев опустился на девятое место. Андрей Рублев сохранил свои позиции - на 60 строчку. Карен Хачанов поднялся на 86 мест и занимает теперь 52-ю строчку.

Швейцарец Роджер Федерер поднялся на четвертую позицию, француз Гаэль Монфис упал на шестую. Испанец Рафаэль Надаль поднялся на второе место, а грек Стефанос Циципас опустился на третье.

В топ-10 вошел Доминик Тим, поднявшись с 90-го на 5-е место, и канадец Милош Раонич (8). Японец Кеи Нишикори упал на седьмую строчку, француз Люка Пуй - на десятую.

Чемпионская гонка АТР

Положение на 18 марта

1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 2135

2 (3). Рафаэль Надаль (Испания) – 1605,



3 (2). Стефанос Циципас (Греция) – 1370,



4 (9). Роджер Федерер (Швейцария) – 1280,



5 (90). Доминик Тим (Австрия) - 1135,

6 (5). Гаэль Монфис (Франция) – 995,



7 (4). Кеи Нишикори (Япония) – 880,



8 (19). Милош Раонич (Канада) - 810,



9 (6). Даниил Медведев (Россия) – 805,

10 (7). Люка Пуй (Франция) – 730...



52 (138). Карен Хачанов (Россия) - 270...



60 (60). Андрей Рублев (Россия) – 245.