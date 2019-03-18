Хачанов поднялся на 12 строчку рейтинга ATP

Опубликован обновленный рейтинг ATP. Серб Новак Джокович сохранил лидерство.

Японец Кеи Нишикори поднялся на шестую строчку, австриец Доминик Тим - на четвертую.

Швейцарец Роджер Федерер опустился на пятую позицию, Кевин Андерсон из ЮАР - на седьмую, аргентинец Хуан Мартин Дель Потро - на восьмую.

Лучший из россиян Карен Хачанов поднялся на 12-е место. Россиянин Даниил Медведев сохранил свое 15-е место.

Рейтинг АТР

Положение на 18 марта

1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 10990 очков

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 8725



3 (3). Александр Зверев (Германия) – 6630



4 (8). Доминик Тим (Австрия) – 4755,



5 (4). Роджер Федерер (Швейцария) – 4600

6 (7). Кеи Нишикори (Япония) – 4235,



7 (6). Кевин Андерсон (ЮАР) – 4115,



8 (5). Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) – 3585,



9 (9). Джон Изнер (США) – 3485,

10 (10). Стефанос Циципас (Греция) – 3160,



12 (13). Карен Хачанов (Россия) – 2845...



15 (15). Даниил Медведев (Россия) – 2230...



99 (102). Андрей Рублев (Россия) - 603.