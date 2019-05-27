Хачанов поднялся на 11-ю строчку в рейтинге ATP

Россиянин Карен Хачанов поднялся с 12-й на 11-ю строчку в рейтинге ATP. Его соотечественник Даниил Медведев сохранил 14-е место. Андрей Рублев опустился на 77-ю позицию.

В топ-10 изменений не произошло.

Рейтинг ATP

Положение на 27 мая

1 (1*). Новак Джокович (Сербия) – 12355 очков

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 7945

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 5950

4 (4). Доминик Тим (Австрия) – 4685

5 (5). Александр Зверев (Германия) – 4360

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) – 4080

7 (7). Кеи Нишикори (Япония) – 3860

8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) – 3745

9 (9). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) – 3235

10 (10). Джон Изнер (США) – 2895

11 (12). Карен Хачанов (Россия) – 2800...

14 (14). Даниил Медведев (Россия) – 2625...

77 (76). Андрей Рублев (Россия) – 696

* - положение в предыдущем рейтинге