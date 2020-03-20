Хачанов ответил на вызов Рублева и передал эстафету Медведеву, Сафину, Вавринке, Черышеву, Смолову и Дзюбе

Российский теннисист Карен Хачанов ответил на вызов своего соотечественника Андрея Рублева и принял участие в челлендже «сиди дома», пожонглировав туалетной бумагой с помощью ног и теннисной ракетки.

Эстафету челленджей Хачанов передал теннисистам Стэну Вавринке и Даниилу Медведеву, капитану мужской сборной Марату Сафину и футболистам Денису Черышеву, Федору Смолову и Артему Дзюбе.

Спортсмены участвуют в челлендже «Оставайся дома» на фоне эпидемии коронавируса.

По данным на 20 марта всего в мире выявлено более 234 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 84 тысяч выздоровели, 9861 человек умер. В России зафиксировано 253 случая заражения.

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