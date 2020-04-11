Хачанов откликнулся на вызов Смолова и превзошел Роналду в его челлендже

Российский теннисист Карен Хачанов откликнулся на вызов футболиста «Сельты» Федора Смолова. Форвард сборной России предложил Хачанову поучаствовать в челлендже форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду. Суть упражнения состоит в том, чтобы в положении лежа на спине поднять ноги и руки вверх к потолку и постараться достать ладонями до ноги как можно больше раз за 45 секунд. Португалец сделал 142 повторения, Хачанов смог его обойти — 144. На счету Смолова 125 повторений.