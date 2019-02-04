Хачанов опустился на 70 место чемпионской гонки ATP

Опубликована обновленная версия чемпионской гонки ATP, которую возглавляет сербский теннисист Новак Джокович. Изменений в первой десятке не произошло.

Лучший среди россиян - Даниил Медведев, который идет на 10-м месте вместе с чехом Томашем Бердыхом. Карен Хачанов опустился на 70-е место.

Чемпионская гонка АТР

версия от 4 февраля:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 2090,



2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 1200,



3 (3). Стефанос Циципас (Греция) – 765,



4 (4). Люка Пуй (Франция) – 720,



5 (5). Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 610,

5 (5). Кэй Нисикори (Япония) – 610,

7 (7). Милош Раонич (Канада) – 405,

8 (8). Алекс де Минаур (Австралия) – 385,

9 (9). Фрэнсис Тиафо (США) – 360,

10 (10). Томаш Бердых (Чехия) – 330,

10 (10). Даниил Медведев (Россия) – 330...

70 (63). Карен Хачанов (Россия) – 90...

81 (75). Евгений Донской (Россия) – 85.

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