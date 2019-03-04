Хачанов опустился на 13-е место в рейтинге ATP, Федерер поднялся на 4-е

Опубликован обновленный рейтинг ATP. Серб Новак Джокович сохранил лидерство, швейцарец Роджер Федерер поднялся на четвертую позицию, грек Стефанос Циципас вошел в топ-10.

Японец Кеи Нишикори опустился на седьмую строчку, Кевин Андерсон из ЮАР - на шестую, аргентинец Хуан Мартин Дель Потро - на пятую.

Лучший из россиян Карен Хачанов опустился на 13-е место. Россиянин Даниил Медведев сохранил свое 15-е место.

Рейтинг ATP

Положение на 4 марта



1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 10 955.



2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 8365.



3 (3). Александр Зверев (Германия) – 6595.



4 (7). Роджер Федерер (Швейцария) – 4600.



5 (4). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) – 4585.



6 (5). Кевин Андерсон (ЮАР) – 4295.



7 (6). Кей Нисикори (Япония) – 4190.



8 (8). Доминик Тим (Австрия) – 3800.



9 (9). Джон Иснер (США) – 3405.



10 (11). Стефанос Циципас (Греция) – 3175...



13 (12). Карен Хачанов (Россия) – 2675.



15 (15). Даниил Медведев (Россия) – 2230.