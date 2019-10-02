Хачанов обыграл Шарди во втором раунде турнира в Пекине
11:39
Российский теннисист Карен Хачанов выиграл у француза Жереми Шарди (7:6(7:0), 7:6(7:5)) во втором раунде турнира АТР в Пекине (Китай).
Матч продолжался один час и 43 минуты. В следующем раунде россиянин сыграет с победителем пары Андрей Рублев (Россия) — Фабио Фоньини (Италия).
Пекин (Китай)
Турнир ATP China Open
Призовой фонд 3 515 225 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Карен Хачанов (Россия, 4) — Жереми Шарди (Франция, Q) — 7:6(7:0), 7:6(7:5)
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