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Хачанов обыграл Шарди во втором раунде турнира в Пекине

11:39
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Российский теннисист Карен Хачанов выиграл у француза Жереми Шарди (7:6(7:0), 7:6(7:5)) во втором раунде турнира АТР в Пекине (Китай).

Матч продолжался один час и 43 минуты. В следующем раунде россиянин сыграет с победителем пары Андрей Рублев (Россия) — Фабио Фоньини (Италия).

Пекин (Китай)

Турнир ATP China Open

Призовой фонд 3 515 225 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Карен Хачанов (Россия, 4) — Жереми Шарди (Франция, Q) — 7:6(7:0), 7:6(7:5)

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