Хачанов обыграл Пелью и вывел Россию вперед в 1/4 финала ATP Cup против Аргентины

Россиянин Карен Хачанов обыграл аргентинца Гвидо Пелью в матче 1/4 финала ATP Cup — 6:2, 7:6 (7:4). Их матч продолжался 1 час 41 минуту.

Благодаря этой победе Россия вышла вперед в противостоянии с Аргентиной, его итог решится в другом матче одиночного разряда между Даниилом Медведевым и Диего Шварцманом. В случае победы аргентинца, исход 1/4 финала решится по итогам матча в парном разряде.

Австралия

ATP Cup. Плей-офф

Призовой фонд 15 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал (Сидней)

Аргентина — Россия

Гвидо Пелья — Карен Хачанов — 2:6, 6:7 (4:7)