Хачанов обыграл Куэваса на турнире в Пекине

Российский теннисист Карен Хачанов обыграл уругвайца Пабло Куэваса (6:2, 7:6(9:7)) в матче первого раунда турнира АТР в Пекине (Китай).

Матч продолжался один час и 33 минуты. В следюущем раунде россиянин сыграет с победителем пары Жереми Шарди (Франция) — Марко Чеккинато (Италия).

Пекин (Китай)

Турнир ATP China Open

Призовой фонд 3 515 225 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Карен Хачанов (Россия, 4) — Пабло Куэвас (Уругвай, Q) — 6:2, 7:6(9:7)