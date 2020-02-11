Хачанов обыграл Фоньини в первом круге в Роттердаме

Россиянин Карен Хачанов вышел во второй круг турнира в Роттердаме. На старте он обыграл пятого «сеяного» Фабио Фоньини.

Соперником Хачанова станет британец Дэниэл Эванс, обыгравший Филиппа Кольшрайбера.

Помимо Хачанова, в турнире принимают еще два россиянина — Даниил Медведев и Андрей Рублев.

Роттердам (Голландия)

Турнир ATP ABN Amro World Tennis Tournament

Призовой фонд 2 013 855 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Карен Хачанов (Россия) — Фабио Фоньини (Италия, 5) — 6:3, 6:3

Александр Бублик (Казахстан) — Грегуар Баррер (Франция, Q) — 6:3, 6:7 (2:7), 6:4