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Хачанов и Рублев вышли во второй круг турнира в парном разряде

13:34
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Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублев обыграли канадца Феликса Оже-Альяссима и итальянца Маттео Берреттини в первом круге турнира в Пекине — 6:7(2:7), 6:2, 10:8.

Их матч продолжался 1 час 25 минут. Во втором круге они сыграют с парой Джон Изнер (США)/ Александр Зверев (Германия)

Турнир ATP China Open

Призовой фонд 3 515 225 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Карен Хачанов/Андрей Рублев (Россия) — Феликс Оже-Альяссим/Маттео

Берреттини (Канада/Италия) — 6:7(2:7), 6:2, 10:8

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/beijing/2019/2/5/

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