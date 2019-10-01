Хачанов и Рублев вышли во второй круг турнира в парном разряде

Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублев обыграли канадца Феликса Оже-Альяссима и итальянца Маттео Берреттини в первом круге турнира в Пекине — 6:7(2:7), 6:2, 10:8.

Их матч продолжался 1 час 25 минут. Во втором круге они сыграют с парой Джон Изнер (США)/ Александр Зверев (Германия)

Турнир ATP China Open

Призовой фонд 3 515 225 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Карен Хачанов/Андрей Рублев (Россия) — Феликс Оже-Альяссим/Маттео

Берреттини (Канада/Италия) — 6:7(2:7), 6:2, 10:8