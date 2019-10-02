Хачанов и Рублев вышли в полуфинал турнира в Пекине

Российские теннисисты Карен Хачанов/Андрей Рублев вышли в полуфинал турнира в Пекине. Они обыграли американо-немецкую пару Джон Изнер/Александр Зверев — 6:4, 3:6, 10:8. Матч продолжался 1 час 16 минут.

Пекин (Китай)

Турнир ATP China Open

Призовой фонд 3 515 225 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

Карен Хачанов/Андрей Рублев (Россия) — Джон Изнер/Александр Зверев (США/Германия) — 6:4, 3:6, 10:8