Хачанов и Рублев вылетели в первом круге турнира в Вене
22 октября 2019, 21:13
Американо-британская пара Раджива Рама и Джо Солсбери обыграла россиян Карена Хачанова и Андрея Рублева в первом круге турнира в Вене — 6:4, 7:6(7:4). Матч продолжался 1 час 16 минут.
Вена (Австрия)
Турнир ATP Erste Bank Open 500
Призовой фонд 2 296 490 евро
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Раджив Рам/Джо Солсбери (США/Великобритания, 4) — Карен Хачанов/Андрей Рублев (Россия) — 6:4, 7:6(7:4)
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