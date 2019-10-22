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Хачанов и Рублев вылетели в первом круге турнира в Вене

22 октября 2019, 21:13
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Американо-британская пара Раджива Рама и Джо Солсбери обыграла россиян Карена Хачанова и Андрея Рублева в первом круге турнира в Вене — 6:4, 7:6(7:4). Матч продолжался 1 час 16 минут.

Вена (Австрия)

Турнир ATP Erste Bank Open 500

Призовой фонд 2 296 490 евро

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Раджив Рам/Джо Солсбери (США/Великобритания, 4) — Карен Хачанов/Андрей Рублев (Россия) — 6:4, 7:6(7:4)

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/vienna/2019/

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