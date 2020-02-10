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Хачанов и Рублев выбыли в первом круге турнира в Роттердаме

10 февраля 2020, 16:09
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Российская пара Карен Хачанов и Андрей Рублев в матче первого круга парного разряда турнира в Роттердаме уступили итальянцу Фабио Фоньини и голландцу Робину Хаасе со счетом 6:7, 6:7.

Встреча длилась 1 час 48 минут. Россияне сделали 9 эйсов и одну двойную ошибку, взяв 2 брейк-пойнта из 11.

Роттердам (Голландия)
Турнир ATP ABN Amro World Tennis Tournament
Призовой фонд 2 013 855 евро
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Фабио Фоньини/Робин Хаасе (Италия/Голландия) — Карен Хачанов/Андрей Рублев (Россия) — 7:6 (7:1), 7:6 (13:11)

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