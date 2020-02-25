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Хачанов и Рублев проиграли в первом раунде парного турнира в Дубае

25 февраля 2020, 16:12
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Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев не сумели выйти во второй раунд турнира АТР в Дубае (ОАЭ) в парном разряде. В первом раунде их обыграл дуэт Равен Клаасен/Оливер Марах (ЮАР/Австрия) — 7:6, 6:3.

Дубай (ОАЭ)

Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 794 840 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Равен Клаасен/Оливер Марах (ЮАР/Австрия, 4) — Карен Хачанов/Андрей Рублев (Россия) — 7:6, 6:3

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