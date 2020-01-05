Хачанов и Медведев проиграли американцам в парном разряде на ATP Cup

Россияне Карен Хачанов и Даниил Медведев проиграли американцам Остину Крайчеку и Радживу Раму в парном разряде в матче второго тура группового турнира ATP Cup — 6:3, 6:4.

Сборная России, несмотря на поражение в этой встрече, досрочно победила команду США. Ранее в первом матче Карен Хачанов обыграл Тейлора Фрица (3:6, 7:5, 6:1), а во втором Даниил Медведев победил Джона Изнера (6:3, 6:1).

Сборная России, обыграв команды Италии и США, по итогам двух туров лидирует в группе D.

Австралия

ATP Cup

Призовой фонд 15 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Группа D (Перт)

Россия — США

Карен Хачанов/Даниил Медведев — Остин Крайчек/Раджив Рам — 3:6, 4:6