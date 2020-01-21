Гулбис обыграл 20-ю ракетку мира и вышел во второй раунд Australian Open

Латвийский теннисист Эрнест Гулбис в первом раунде Australian Open обыграл 20-ю ракетку мира канадца Феликса Оже-Альяссима со счетом 7:5, 4:6, 7:6, 6:4.

Латвиец сделал 14 эйсов, совершил 3 двойные ошибки и взял 3 брейк-пойнта из 15.

В других матчах серб Филип Краинович обыграл француза Кантена Алиса (7:6, 7:6, 3:6, 4:6, 7:5), испанец Пабло Карреньо Буста оказался сильнее словака Йозеф Ковалика (6:4, 3:6, 6:1, 7:6)

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 49100000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Эрнест Гулбис (Латвия, Q) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 20) — 7:5, 4:6, 7:6(7:4), 6:4

Филип Краинович (Сербия) — Кантен Алис (Франция, Q) — 7:6(9:7), 7:6(7:1), 3:6, 4:6, 7:5

Пабло Карреньо Буста (Испания, 27) — Йозеф Ковалик (Словакия, LL) — 6:4, 3:6, 6:1, 7:6(7:2)