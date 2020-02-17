Гранольерс и Себальос выиграли турнир в Буэнос-Айресе в парном разряде
17 февраля 2020, 00:58
Испанец Марсель Гранольерс и аргентинец Орасио Себальос выиграли турнир в Буэнос-Айресе в парном разряде. В финальном матче они победили местных теннисистов Гильермо Дурана и Хуана Игнасио Лондеро — 6:4, 5:7, 18:16.
Буэнос-Айрес (Аргентина)
Турнир ATP Argentina Open
Призовой фонд 611 420 долларов
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Финал
Марсель Гранольерс/Орасио Себальос (Испания/Аргентина, 1) — Гильермо Дуран/Хуан Игнасио Лондеро (Аргентина) — 6:4, 5:7, 18:16
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