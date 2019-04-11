Гранольерс и Гарин пробились в четвертьфинал турнира в Хьюстоне, Шарди вылетел

Результаты матчей второго раунда турнира АТР в Хьюстоне (США).
Хьюстон (США)
Турнир ATP Fayez Sarofim & Co. US Men's Clay Court Championship
Призовой фонд 583 585 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Марсель Гранольерс (Испания) - Бернард Томич (Австралия) - 6:1, 6:2
Анри Лааксонен (Швейцария, Q) - Райан Харрисон (США) - 6:4, 7:5
Кристиан Гарин (Чили) - Жереми Шарди (Франция, 2) - 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (9:7)
Каспер Рууд (Норвегия) - Райлли Опелка (США, 4) - 4:6, 6:4, 6:4
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