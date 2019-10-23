Гоффен победил Чилича на старте турнира в Базеле
23 октября 2019, 17:28
Бельгиец Давид Гоффен в первом круге турнира в Базеле (Швейцария) победил хорвата Марина Чилича — 6:4,6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час и 13 минут.
Во втором круге Гоффен сыграет с американцем Райаном Опелкой.
Базель (Швейцария)
Турнир ATP Swiss Indoors Basel
Призовой фонд 2 082 655 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Давид Гоффен (Бельгия, 6) — Марин Чилич (Хорватия) — 6:4, 6:4
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