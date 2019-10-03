Гоффен обыграл Шаповалова на турнире в Токио

В матче второго раунда турнира АТР в Токио (Япония) бельгиец Давид Гоффен обыграл канадца Дениса Шаповалова (7:6(7:5), 7:6(7:2)).

Матч продолжался один час и 58 минут. В следующем раунде Гоффен сыграет с победителем пары Чон Хен (Корея) — Марин Чилич (Хорватия).

Токио (Япония)

Турнир ATP Rakuten Japan Open Tennis Championships

Призовой фонд 1 895 290 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Давид Гоффен (Бельгия, 3) — Денис Шаповалов (Канада) — 7:6(7:5), 7:6(7:2)