Гоффен обыграл Шаповалова на турнире в Токио
3 октября 2019, 10:34
В матче второго раунда турнира АТР в Токио (Япония) бельгиец Давид Гоффен обыграл канадца Дениса Шаповалова (7:6(7:5), 7:6(7:2)).
Матч продолжался один час и 58 минут. В следующем раунде Гоффен сыграет с победителем пары Чон Хен (Корея) — Марин Чилич (Хорватия).
Токио (Япония)
Турнир ATP Rakuten Japan Open Tennis Championships
Призовой фонд 1 895 290 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Давид Гоффен (Бельгия, 3) — Денис Шаповалов (Канада) — 7:6(7:5), 7:6(7:2)