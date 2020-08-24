Гоффен обыграл Чорича и вышел в 1/8 финала турнира в Цинциннати

Бельгийский теннисист Давид Гоффен в матче второго круга турнира в Цинциннати обыграл хорвата Борна Чорича со счетом 7:6 (8:6), 6:4.

Матч длился 1 час 50 минут. Бельгиец сделал 8 эйсов, совершил 5 двойных ошибок и взял два брейк-пойнта из четырех. Хорват 6 раз подал навылет, сделал две двойные ошибки и взял 4 брейка из 7.

В 1/8 финала Гоффен встретится с победителем пары Денис Шаповалов — Ян-Леннард Штруфф.

Нью-Йорк (США)

Турнир ATP Western & Southern Open

Призовой фонд 4 222 190 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

?Давид Гоффен (Бельгия, 7) — Борна Чорич (Хорватия) — 7:6 (8:6), 6:4