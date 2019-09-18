Герасимов обыграл 7-го сеяного Маннарино во 2-м круге турнира в Санкт-Петербурге

Белорус Егор Герасимов во втором круге турнира в Санкт-Петербурге (Россия) обыграл француза Адриана Маннариано (6:3, 6:1), который был посеян под седьмым номером. Егор совершил 8 эйсов, его соперник лишь один.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир ATP St. Petersburg Open

Призовой фонд 1 180 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Егор Герасимов (Белоруссия, Q) — Адриан Маннарино (Франция, 7) — 6:3, 6:1