Гарин выиграл турнир в Рио-де-Жанейро
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Чилийский теннисист Кристиан Гарин стал победителем турнира АТР в Рио-де-Жанейро (Бразилия). В финале он обыграл итальянца Джанлуку Маджера — 7:6, 7:5.
Матч продолжался один час и 35 минут. 23-летний чилиец выиграл второй титул в нынешнем году и четвертый в карьере. Он занимает 25-е место в рейтинге АТР.
Рио-де-Жанейро (Бразилия)
Турнир ATP Rio Open presented by Claro
Призовой фонд 1 759 905 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Финал
Кристиан Гарин (Чили, 3) — Джанлука Маджер (Италия, Q) — 7:6 (7:3), 7:5
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