Гарин победил Шварцмана в полуфинале турнира в Кордобе, выиграв решающий сет 6:0
10 февраля 2020, 03:52
Чилиец Кристиан Гарин в полуфинале турнира в Кордобе (Аргентина) победил местного теннисиста Диего Шварцмана — 2:6, 6:4, 6:0. Продолжительность противостояния составила 2 часа и 5 минут.
Кордоба (Аргентина)
Турнир ATP Cordoba Open
Призовой фонд 532 695 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
Кристиан Гарин (Чили, 3, WC) — Диего Шварцман (Аргентина, 1) — 2:6, 6:4, 6:0
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