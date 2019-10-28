Гарин и Шарди вышли во второй круг турнира в Париже

Чилиец Кристиан Гарин вышел во второй круг турнира в Париже, обыграв Пабло Куэваса из Уругвая.

Также выступления в столице Парижа продолжит Жереми Шарди. Хозяин кортов переиграл в первом круге Сэма Керри из США.

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 5 207 405 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Кристиан Гарин (Чили) — Пабло Куэвас (Уругвай) — 6:4, 6:3

Жереми Шарди (Франция, Q) — Сэм Керри (США, Q) — 5:7, 6:3, 7:5