Футбол или стрелялки. Даниил Медведев выбрал любимый киберспорт

Первая ракетка России, четвертый номер рейтинга ATP Даниил Медведев после стартовой победы над Евгением Донским во втором круге St. Petersburg Open (7:5, 6:3) рассказал о любимых компьютерных играх. Ранее Медведев говорил, что если бы не стал теннисистом, мог попробовать себя в киберспорте.

— Когда был помоложе, как и все, играл в FIFA. Но потом, потеряв практику из-за тенниса (что, естественно, хорошо), я стал играть хуже, и меня это начало бесить. Поэтому мы с друзьями переключились на другую игру, Rainbow Six — это стрелялки. Я считаю, что неплохо играю, но, опять же, если бы было больше практики, то играл бы лучше, — сказал Медведев на пресс-конференции. (Мария Никулашкина)