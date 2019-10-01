Фоньини обыграл Кукушкина в Пекине, Басилашвили — Пелью
12:24
В первом раунде турнира АТР итальянец Фабио Фоньини обыграл представителя Казахстана Михаила Кукушкина (6:4, 4:6, 7:6(8:6)). Грузин Николоз Басилашвили выиграл у аргентинца Гвидо Пельи (6:4, 7:6(7:3)).
Пекин (Китай)
Турнир ATP China Open
Призовой фонд 3 515 225 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Фабио Фоньини (Италия, 6) — Михаил Кукушкин (Казахстан) — 6:4, 4:6, 7:6(8:6)
Николоз Басилашвили (Грузия) — Гвидо Пелья (Аргентина) — 6:4, 7:6(7:3)
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