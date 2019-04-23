Испанец Давид Феррер обыграл в двух сетах немца Мишу Зверева на старте турнира в Барселоне. Встреча продолжалась 1 час 6 минут.

Следующим соперником 37-летнего Феррера станет француз Люка Пуй.

В других матчах дня Малек Джазири из Туниса в трех сетах сломил сопротивление аргентинца Гвидо Андреоцци. Испанец Никола Кун обыграл Федерико Дельбониса из Аргентины.

Барселона (Испания)

Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell

Призовой фонд 2 609 135 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Давид Феррер (Испания, WC) – Миша Зверев (Германия) – 6:3, 6:1

Малек Джазири (Тунис) – Гвидо Андреоцци (Аргентина, LL) – 6:7 (3:7), 6:4, 6:2

Никола Кун (Испания, WC) – Федерико Дельбонис (Аргентина, Q) – 7:6 (7:3), 4:6, 6:2