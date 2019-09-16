Фелисиано Лопес: «В своем поколении Медведев самый зрелый»

Испанец Фелисиано Лопес оценил игру Даниила Медведева и отметил, что у него очень стабильный характер. По его словам, все дело в характере.

— Медведев в этом году показал, что он будет большим игроком, — цитирует Лопеса diariosur.es. — В своем поколении он самый зрелый. Он также очень конкурентноспособный и имеет боевой дух. Думаю, он Медведев лучше своих сверстников как раз потому, что имеет правильную ментальность. Он стабилет и у него нет спадов.