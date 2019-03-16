Швейцарец Роджер Федерер вышел в финал турнира в Индиан-Уэллсе. Полуфинальный матч не состоялся из-за отказа испанца Рафаэля Надаля. Он снялся с турнира из-за травмы правого колена, которую теннисист получил в матче с Кареном Хачановым.

В финале соревнований Федерер сыграет с победителем пары Доминик Тим (Австрия) - Милош Раонич (Канада).

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 359 455 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Роджер Федерер (Швейцария, 4) - Рафаэль Надаль (Испания, 2) - 0:0 отказ 2-го игрок

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