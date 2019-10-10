Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Теннис   //    ATP

Федерер вышел в 1/8 финала турнира в Шанхае

10 октября 2019, 15:43
Теги:

Швейцарец Роджер Федерер обыграл бельгийца Давида Гоффена в третьем круге турнира в Шанхае — - 7:6 (9:7), 6:4.

Их матч продолжался 1 час 54 минуты. Соперником Федерера по 1/4 финала станет Андрей Рублев или представитель Германии Александр Зверев.

Шанхай (Китай)

Турнир ATP Rolex Shanghai Masters

Призовой фонд 7 473 620 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Роджер Федерер (Швейцария, 2) — Давид Гоффен (Бельгия, 13) — 7:6 (9:7), 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/shanghai/2019/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир