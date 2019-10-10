Федерер вышел в 1/8 финала турнира в Шанхае
10 октября 2019, 15:43
Швейцарец Роджер Федерер обыграл бельгийца Давида Гоффена в третьем круге турнира в Шанхае — - 7:6 (9:7), 6:4.
Их матч продолжался 1 час 54 минуты. Соперником Федерера по 1/4 финала станет Андрей Рублев или представитель Германии Александр Зверев.
Шанхай (Китай)
Турнир ATP Rolex Shanghai Masters
Призовой фонд 7 473 620 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Роджер Федерер (Швейцария, 2) — Давид Гоффен (Бельгия, 13) — 7:6 (9:7), 6:4