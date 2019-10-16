Федерер сыграет на «Ролан Гаррос»-2020

38-летний швейцарский теннисист Роджер Федерер сообщил, что не намерен завершать карьеру в 2020 году, информирует CNN.

Ранее 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» сказал, что готов сыграть на Олимпиаде в Токио. Также в следующем году он планирует сыграть на «Ролан Гаррос».

— Чувствую, что сил у меня еще много, — сказал Федерер. — Позитивный момент заколючается в том, что я не знаю, когда это закончится. Так что моя подготовка в плане фитнеса и тренировок всегда основывается на неизвестном. Это означает, что я буду играть и после 2020 года.

Чемпион-2009 пропускал грунтовый сезон в 2017-м и 2018-м, но в этом году снова вернулся на корты Парижа и дошел до полуфинала.