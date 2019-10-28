Швейцарец Роджер Федерер снялся с турнира в Париже (Франция), информирует пресс-служба соревнований. Во втором круге он должен был сыграть с победителем встречи Николоз Басилашвили (Грузия) — Раду Албот (Молдавия).

Напомним, что после победы на домашнем турнире в Базеле (Швейцария) Федерер высказал сомнения по поводу выступления в Париже. После обсуждения ситуации с командой он решил, что не будет играть.

В обновленной версии чемпионской гонки АТР Федерер занимает третью позицию с 6190 баллами.