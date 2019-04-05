Федерер рассказал секрет спортивного долголетия

Швейцарец Роджер Федерер высказал мнение, что сегодня стало гораздо проще продлить спортивное долголетие. По словам 37-летнего теннисиста, появилось множество мелочей, которые облегчают нагрузки.

– Сейчас можно сильно продлить спортсиную жизнь теннисиста, – цитирует Федерера Tennis World USA. – Всякие эластичные бинты, тейпы и другие средства помогают избежать травм. Плюс к этому диета и хороший сон.

Кроме того, можно избегать разгульного образа жизни, который часто вели парни из 70-х, 80-х годов. Это отнимало у них несколько лет профессиональной карьеры.

Увеличение призовых также удерживает игроков все сильнее. Не только теннис развивается в этом смысле. Прогрессируют и авиакомпании – путешествовать стало гораздо проще. Стало меньше пересадок и проще регулировать свой календарь. Каждая мелось в той или иной степени помогает.