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Федерер рассказал о том, чему бы хотел научиться после окончания спортивной карьеры

15:55
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20-кратный победитель турниров «Большого шлема» Роджер Федерер заявил, что после окончания спортивной карьеры хотел бы научиться играть на музыкальном инструменте.

—  Я не настолько хорош, чтобы сыграть целую пьесу, — цитирует Tennis Panorama ответ Федерера в ответ на вопрос, какую пьесу больше всего любит играть на пианино. — Но после завершения карьеры хотел бы научиться лучше играть на пианино или даже освоить новый инструмент.

Свой последний матч Федерер уступил россиянину Андрею Рублеву в третьем раунде турнира АТР в Цинциннати (США) (3:6, 4:6).

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