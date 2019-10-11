Федерер проиграл Звереву и не смог пробиться в полуфинал турнира в Шанхае

Швейцарец Роджер Федерер уступил представителю Германии Александру Звереву — 3:6, 7:6 (9:7), 3:6.

Матч продолжался 2 часа 6 минут. В полуфинале турнира Зверев сыграет с пятой ракеткой мира австрийцем Домиником Тимом.

Шанхай (Китай)

Турнир ATP Rolex Shanghai Masters

Призовой фонд 7 473 620 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Александр Зверев (Германия, 5) — Роджер Федерер (Швейцария, 2) — 6:3, 6:7 (7:9), 6:3