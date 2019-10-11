Федерер проиграл Звереву и не смог пробиться в полуфинал турнира в Шанхае
11 октября 2019, 15:52
Швейцарец Роджер Федерер уступил представителю Германии Александру Звереву — 3:6, 7:6 (9:7), 3:6.
Матч продолжался 2 часа 6 минут. В полуфинале турнира Зверев сыграет с пятой ракеткой мира австрийцем Домиником Тимом.
Шанхай (Китай)
Турнир ATP Rolex Shanghai Masters
Призовой фонд 7 473 620 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Александр Зверев (Германия, 5) — Роджер Федерер (Швейцария, 2) — 6:3, 6:7 (7:9), 6:3