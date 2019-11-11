Федерер проиграл Тиму на Итоговом турнире ATP
11 ноября 2019, 00:56
Австриец Доминик Тим победил швейцарца Роджера Федерера в матче группового этапа Итогового турнира ATP — 7:5, 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час и 41 минуту.
Ранее в группе Бьорна Борга серб Новак Джокович разгромил итальянца Маттео Берреттини.
Лондон (Англия)
Турнир ATP Nitto ATP Final
Призовой фонд 9 000 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Группа Бьорна Борга
Доминик Тим (Австрия, 5) — Роджер Федерер (Швейцария, 3) — 7:5, 7:5
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