Федерер пожертвует миллион швейцарских франков на поддержку наиболее уязвимых семей в Швейцарии

Швейцарский теннисист Роджер Федерер объявил, что пожертвует один миллион швейцарских франков на поддержку наиболее уязвимымх семей своей страны.

— Это трудные времена для всех, и никто не должен остаться в стороне, — написал Федерер в своем Instagram. — Мы с Миркой (женой) лично решили пожертвовать один миллион швейцарских франков для самых уязвимых семей в Швейцарии. Наш вклад — это только начало. Мы надеемся, что другие смогут присоединиться к поддержке большего числа нуждающихся семей. Вместе мы сможем преодолеть этот кризис! Будьте здоровы!

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 428 220 человек. Умерших — 19 101, выздоровевших — 109 241. В России на данный момент 658 случаев заражения, умерших нет.

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