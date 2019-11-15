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Федерер победил Джоковича в матче группового этапа Итогового турнира АТР

00:25
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Швейцарец Роджер Федерер в матче группового этапа Итогового турнира АТР в Лондоне обыграл вторую ракетку мира Новака Джоковича — 6:4, 6:3.

38-летний теннисист обеспечил себе место в полуфинале турнира. Ранее туда уже пробились Доминик Тим и Стефанос Циципас. Джокович не сумел выйти из группы. Матч длился 1 час 14 минут.

Турнир ATP Nitto ATP Final

Призовой фонд 9 000 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа Бьорна Борга

Роджер Федерер (Швейцария, 3) — Новак Джокович (Сербия, 2) — 6:4, 6:3

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