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Новости   //    Теннис   //    ATP

Федерер победил Береттини в Итоговом турнире года

18:37

Швейцарец Роджер Федерер обыграл итальянца Маттео Берреттини в групповом турнире Итогового турнира года. Шестикратный победитель состязания в первом туре уступил Доминику Тиму, а Берреттини — Новаку Джоковичу.

Лондон (Англия)

Турнир ATP Nitto ATP Final

Призовой фонд 9 000 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа Бьорна Борга

Роджер Федерер (Швейцария, 3) — Маттео Берреттини (Италия, 8) — 7:6 (7:2), 6:3

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