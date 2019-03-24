Федерер обыграл Албота в Майами, Опелка вышел в третий круг на Медведева

Швейцарский теннисист Роджер Федерер во втором круге турнира АТР в Майами обыграл молдаванина Раду Албота - 4:6, 7:5, 6:3. В следующем раунде он встретится с сербом Филиппом Краиновичем.
Американский теннисист Райли Опелка победил аргентинца Диего Шварцмана - 6:4, 3:6, 6:4. В третьем круге он сыграет с россиянином Даниилом Медведевым.
Майами (США)
Турнир ATP Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 359 455 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Райлли Опелка (США, Q) - Диего Шварцман (Аргентина, 21) - 6:4, 3:6, 6:4
Роджер Федерер (Швейцария) - Раду Албот (Молдавия) - 4:6, 7:5, 6:3
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