Федерер обыграл Албота в Майами, Опелка вышел в третий круг на Медведева

Швейцарский теннисист Роджер Федерер во втором круге турнира АТР в Майами обыграл молдаванина Раду Албота - 4:6, 7:5, 6:3. В следующем раунде он встретится с сербом Филиппом Краиновичем.

Американский теннисист Райли Опелка победил аргентинца Диего Шварцмана - 6:4, 3:6, 6:4. В третьем круге он сыграет с россиянином Даниилом Медведевым.

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 359 455 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Райлли Опелка (США, Q) - Диего Шварцман (Аргентина, 21) - 6:4, 3:6, 6:4

Роджер Федерер (Швейцария) - Раду Албот (Молдавия) - 4:6, 7:5, 6:3