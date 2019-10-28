Федерер обошел Медведева в чемпионской гонке АТР, Хачанов поднялся на 16-е место

Опубликована новая версия чемпионской гонки АТР.

Первое место занимает испанец Рафаэль Надаль. Вторым идет серб Новак Джокович. На третьем месте швейцарец Роджер Федерер. Он обошел россиянина Даниила Медведева, который опустился на четвертое место.

Россиянин Карен Хачанов поднялся с 17-го на 16-е место. Его соотечественник Андрей Рублев на 21-й позиции.

Чемпионская гонка АТР

Версия от 28 октября

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 9225 очков

2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 7945

3 (4). Роджер Федерер (Швейцария) — 6190

4 (3). Даниил Медведев (Россия) — 5695

5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 4935

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 3820

7 (7). Александр Зверев (Германия) — 2855

8 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 2660

9 (9). Роберто Баутиста Агут (Испания) — 2530

10 (13). Гаэль Монфис (Франция) — 2350

16 (17). Карен Хачанов (Россия) — 1830

21 (21). Андрей Рублев (Россия) — 1574