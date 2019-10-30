Федерер не сыграет на турнире в Сиднее. Швейцария исключена из состава участников ATP Cup
Третья ракетка мира швейцарец Роджер Федерер не примет участие в турнире ATP в Сиднее (Австралия), сообщает пресс-служба турнира. 38-летний спортсмен не выступит в состязании по семейным обстоятельствам.
Также сообщается, что Швейцария была отозвана как страна, которая квалифицировалась в первый срок подачи заявок. Еще шесть стран теперь будут квалифицироваться во второй срок подачи заявок.
В этом турнире уже подтвердили свое участие: Россия, США, Италия, Сербия, Франция, Испания, Япония и другие страны.
Кубок ATP в Сиднее пройдет с 3 по 12 января 2020 года.
.@rogerfederer has announced that he will not play #ATPCup due to family reasons and therefore Switzerland has been withdrawn as a country that qualified at the first entry deadline.— ATPCup (@ATPCup) October 30, 2019
An additional six countries will now qualify at the second entry deadline. pic.twitter.com/eU88fsHYFj