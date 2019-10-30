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Федерер не сыграет на турнире в Сиднее. Швейцария исключена из состава участников ATP Cup

30 октября 2019, 11:57
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Третья ракетка мира швейцарец Роджер Федерер не примет участие в турнире ATP в Сиднее (Австралия), сообщает пресс-служба турнира. 38-летний спортсмен не выступит в состязании по семейным обстоятельствам.

Также сообщается, что Швейцария была отозвана как страна, которая квалифицировалась в первый срок подачи заявок. Еще шесть стран теперь будут квалифицироваться во второй срок подачи заявок.

В этом турнире уже подтвердили свое участие: Россия, США, Италия, Сербия, Франция, Испания, Япония и другие страны.

Кубок ATP в Сиднее пройдет с 3 по 12 января 2020 года.

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