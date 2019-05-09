Федерер, Надаль, Зверев, Халеп и Возняцки трогательно поблагодарили Феррера. Видео

Ведущие теннисисты мира поблагодарили испанца Давида Феррера, который объявил о завершении карьеры. Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Александр Зверев, Петра Квитова, Симона Халеп Каролин Возняцки и другие записали для него специальный ролик.

В последнем матче Феррер уступил немцу Александру Звереву во втором круге Madrid Open. 37-летний спортсмен ранее говорил, что турнир на его родине станет для него последним.

Феррер за 20-летнюю карьеру завоевал в одиночном разряде 27 трофеев.